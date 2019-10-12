Кейру — о решении суда по размеру алиментов: было давление на судью извне

Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала итоги судебного заседания, состоявшегося в пятницу, 11 октября. Девушка сообщила, что суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей.
«После вчерашнего суда у меня просто нет слов! Я явно вижу, что было давление на судью извне! Мы полностью доказали, что сумма алиментов у меня должна быть не меньше той, которую я бы зарабатывала, оставшись в спорте, и которая будет поддерживать мой прежний уровень жизни! Но суд определил 20 тыс. рублей», — написала Кейру на странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру, сообщила, что по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей.
- 12 октября 2019
-
16:22
-
16:14
-
16:09
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:13
-
15:11
-
14:55
-
14:54
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:06
-
13:53
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
12:56
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:58
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
10:45
-
10:35