Кейру — о решении суда по размеру алиментов: было давление на судью извне

Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала итоги судебного заседания, состоявшегося в пятницу, 11 октября. Девушка сообщила, что суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей.



«После вчерашнего суда у меня просто нет слов! Я явно вижу, что было давление на судью извне! Мы полностью доказали, что сумма алиментов у меня должна быть не меньше той, которую я бы зарабатывала, оставшись в спорте, и которая будет поддерживать мой прежний уровень жизни! Но суд определил 20 тыс. рублей», — написала Кейру на странице в «Инстаграме».

Напомним, ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру, сообщила, что по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей.