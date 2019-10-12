Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кейру — о решении суда по размеру алиментов: было давление на судью извне

Кейру — о решении суда по размеру алиментов: было давление на судью извне
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала итоги судебного заседания, состоявшегося в пятницу, 11 октября. Девушка сообщила, что суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей.

«После вчерашнего суда у меня просто нет слов! Я явно вижу, что было давление на судью извне! Мы полностью доказали, что сумма алиментов у меня должна быть не меньше той, которую я бы зарабатывала, оставшись в спорте, и которая будет поддерживать мой прежний уровень жизни! Но суд определил 20 тыс. рублей», — написала Кейру на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Катерины Кейру

Напомним, ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру, сообщила, что по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей.

Юрист: по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен Кейру 200 млн рублей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019