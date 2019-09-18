Юрист: по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен Кейру 200 млн рублей

Екатерина Гордон, юрист Катерины Кейру, жены защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о ходе бракоразводного процесса. Сегодня, 18 сентября, состоялось очередное судебное заседание по данному делу.



«Отрицательный момент заключается в том, что часть судебных заседаний выпала на лето. Есть особенности летнего судопроизводства в стране, поэтому всё это затянулось. Екатерина уже успела родить ребёнка. Отрицательным является также тот момент, что все наши попытки мирно договориться со стороной Новосельцева ничем не увенчались. Иван полагает, что так расставаться с родившей супругой и ребёнком — нормально. Жаль это слышать.



Мы ждём ответы из нескольких банков. Сторона Ивана запросила движения по счётам Екатерины, видно, хотят что-то поделить. Мы не боимся ответов из банков. Боятся больше они. В настоящий момент очень большие суммы «гуляли» по счетам Новосельцева. Есть разные истории. Чем больше я занимаюсь жёнами футболистов и ими самими, вижу, что есть некая система откатов: когда футболист получает определённую сумму, с неё выплачивает агенту или клубу. Не могу точно утверждать, но какие-то слишком большие суммы переводились. По самым скромным подсчётам, если суд будет справедливым и честным, то он должен Екатерине 200 млн рублей. Мы сделали экономическую экспертизу, в которой вычли из нажитого в браке те деньги, которые были реально потрачены.



Также смущает тот факт: как было заявлено, дорогая машина Ивана вдруг продана, и причём в разы за меньшие деньги. Хочется увидеть этот договор. В общем, всё, что делают в данный момент Новосельцев и его сторона, возится, чтобы скрыть, спрятать, недоплатить. До сих пор встречного иска нет. Позиции с их стороны мы не знаем, они всё ждут. Вынуждены ждать и мы.



Мы хотим поделить совместно нажитое в браке и имеем на это полное право. Больше того, эта делёжка не должна быть ограничена двумя или тремя годами. Если юристы доказывают, что в период брака была нажита какая-то сумма, которая не была потрачена на нужды семьи, супруга или супруг имеют право на половину этой суммы. Из того, что уже есть в материалах дела, это половина Екатерины — 200 млн рублей. Как мы знаем, с помощью разных манипуляций и получив обманным путём от Екатерины согласие на некоторые объекты недвижимости, господин Новосельцев в дальнейшем при переходе собственности оформил её на свою мать. Пусть это останется на его совести. 200 млн рублей нас удовлетворят.



По моему ощущению, футболист — абсолютно зависимый персонаж в спорте. Он окружён юристом, агентом, клубом. Это способ часто неких финансовых схем. Я не могу утверждать это про Новосельцева, но если окажется, что тех денег, которые проходили по его счетам и которые он снимал, он не видел, то можно утверждать, что у современных агентов и клубов есть свои какие-то системы: может быть, обналичивания, может быть, отката за поддержку того или иного футболиста. Тогда становится понятно, почему российские футболисты так играют. Коррупционная составляющая распространяется и на спорт», — передаёт слова Гордон корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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