ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Ляичу

Руководство московского ЦСКА рассматривает вариант с приобретением сербского полузащитника «Бешикташа» Адема Ляича. «Армейцы» могут сделать предложение о трансфере уже ближайшей зимой, сообщает Fanatik.

Ляич перешёл в «Бешикташ» из «Торино» в конце августа 2018 года. За годичную аренду 28-летнего игрока турецкий клуб заплатил € 1,2 млн, а минувшей весной выкупил его за € 6,5 млн. Действующий контракт хавбека с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Адем принял участие в 6 матчах турецкой Суперлиги и двух встречах Лиги Европы. В активе серба 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

«Бешикташ», набрав 8 очков в 7 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.