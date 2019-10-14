Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», пожелал удачи Доменико Тедеско в московском клубе. Предполагается, что о назначении Тедеско будет объявлено уже сегодня, 14 октября.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Глушакова.

Глушаков покинул «Спартак» по окончании минувшего сезона. Полузащитник конфликтовал с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой. После того как клуб возглавил Олег Кононов, Глушаков периодически стал появляться в стартовом составе, но в итоге стороны прекратили сотрудничество. В «Ахмат» Глушаков перешёл в качеств свободного агента.

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.