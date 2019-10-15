Милнер: Месси заставляет тебя выглядеть дураком, когда ты играешь против него
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси заставляет тебя выглядеть дураком, когда ты играешь против него. Он заставляет тебя бежать как можно быстрее, и необходимо постоянно думать о том, чтобы не расставлять ноги слишком широко. Играя против него, ты всегда рискуешь выглядеть глупо. Остановить его — задача очень непростая», — приводит слова Милнера BT Sport.
Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2005 года. В составе каталонского клуба аргентинский нападающий в 692 матчах забил 604 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Пуйоль: мне ближе сдержанный стиль лидерства Месси
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