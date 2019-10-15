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Милнер: Месси заставляет тебя выглядеть дураком, когда ты играешь против него

Милнер: Месси заставляет тебя выглядеть дураком, когда ты играешь против него
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси заставляет тебя выглядеть дураком, когда ты играешь против него. Он заставляет тебя бежать как можно быстрее, и необходимо постоянно думать о том, чтобы не расставлять ноги слишком широко. Играя против него, ты всегда рискуешь выглядеть глупо. Остановить его — задача очень непростая», — приводит слова Милнера BT Sport.

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2005 года. В составе каталонского клуба аргентинский нападающий в 692 матчах забил 604 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

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