Иран с Азмуном проиграл Бахрейну в матче отбора ЧМ-2022
Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Бахрейна и Ирана. Матч состоялся на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа и завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник Мохамед Аль-Хардан, которому удалось реализовать пенальти. В составе гостей на поле все 90 минут провёл нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Сборная Ирана опустилась на третье место в группе C и имеет в активе 6 очков. Бахрейн (7) благодаря победе поднялся на вторую строчку. Возглавляет группу Ирак (7).
С положением команд в отборочных группах ЧМ-2022 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.
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