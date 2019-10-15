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Иран с Азмуном проиграл Бахрейну в матче отбора ЧМ-2022

Иран с Азмуном проиграл Бахрейну в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Бахрейна и Ирана. Матч состоялся на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник Мохамед Аль-Хардан, которому удалось реализовать пенальти. В составе гостей на поле все 90 минут провёл нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Сборная Ирана опустилась на третье место в группе C и имеет в активе 6 очков. Бахрейн (7) благодаря победе поднялся на вторую строчку. Возглавляет группу Ирак (7).

С положением команд в отборочных группах ЧМ-2022 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей доступно по ссылке.

ЧМ-2022 - Азия. Группа C. 4-й тур
15 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Бахрейн
Окончен
1 : 0
Иран
1:0 Аль-Хардан – 65' (пен)
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