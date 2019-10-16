Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуринью

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» связывалось с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью, утверждает The Sun со ссылкой на Soccerlink. По данным источника, лондонцы рассматривают Моуринью в качестве возможной замены для главного тренера клуба Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» провалил начало сезона. В Лиге чемпионов лондонцы сперва не сумели обыграть «Олимпиакос», а затем потерпели крупное поражение от «Баварии» (2:7). В Кубке английской лиги «шпоры» уступили «Колчестеру», представляющему вторую лигу чемпионата Англии. В АПЛ «Тоттенхэм» после 8 туров занимает 9-е место.

В связи с последними неудачами стали появляться слухи о возможном уходе Почеттино с поста главного тренера клуба. Сам Почеттино, по слухам, готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.