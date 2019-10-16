Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуринью

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» связывалось с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью, утверждает The Sun со ссылкой на Soccerlink. По данным источника, лондонцы рассматривают Моуринью в качестве возможной замены для главного тренера клуба Маурисио Почеттино.
«Тоттенхэм» провалил начало сезона. В Лиге чемпионов лондонцы сперва не сумели обыграть «Олимпиакос», а затем потерпели крупное поражение от «Баварии» (2:7). В Кубке английской лиги «шпоры» уступили «Колчестеру», представляющему вторую лигу чемпионата Англии. В АПЛ «Тоттенхэм» после 8 туров занимает 9-е место.
В связи с последними неудачами стали появляться слухи о возможном уходе Почеттино с поста главного тренера клуба. Сам Почеттино, по слухам, готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.
- 16 октября 2019
-
11:29
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:18
-
09:54
-
09:53
-
09:50
-
09:35
-
09:23
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12
-
03:06
-
02:50
-
02:06
-
01:55
-
01:47
-
01:37
-
01:19
-
01:19
-
00:30