Президент «Лиона»: Моуринью уже выбрал новый клуб

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб. Ранее Олас признал, что делал предложение Моуринью, но португалец его отклонил.

«Мы с ним общались с помощью СМС, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом», — цитирует Оляса The Sun.

Ранее «Лион» отправил в отставку с поста главного тренера Силвиньо. Под руководством бразильца французский клуб провалил начало сезона, потерпев семь поражений подряд после двух побед.

Британские издания утверждают, что Моуринью хочет возглавить «Тоттенхэм Хотспур» или мадридский «Реал». Португальский специалист не работает ни в одном клубе уже около 10 месяцев.