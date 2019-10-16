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Экс-тренер «Спартака»: благодарю Федуна за высокие стандарты условий труда

Экс-тренер «Спартака»: благодарю Федуна за высокие стандарты условий труда
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Стергиос Фотопулос обратился к болельщикам красно-белых. Кипрский специалист покинул клуб после назначения наставником команды Доменико Тедеско.

«Работа в таком клубе, как «Спартак», — это особый опыт. Очень быстро становится ясно, почему этот клуб принадлежит к элите российского футбола. Хочу пожелать удачи и поблагодарить за сотрудничество Олега Георгиевича, весь технический персонал, игроков, медицинский штаб, администраторов и всех сотрудников базы в Тарасовке.

Всегда буду признателен клубу и его болельщикам. В заключение хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за высокие стандарты условий труда, которые были предложены мне в клубе", — приводит слова Фотопулоса пресс-служба «Спартака».

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