Кузнецов: честно и искренне делали всё, чтобы «Спартак» побеждал

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов обратился к болельщикам красно-белых. 37-летний специалист покинул клуб после назначения наставником команды Доменико Тедеско.
«Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали всё, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.
Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведённое вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперёд, «Спартак»!" — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Спартака».
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