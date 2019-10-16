Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кузнецов: честно и искренне делали всё, чтобы «Спартак» побеждал

Кузнецов: честно и искренне делали всё, чтобы «Спартак» побеждал
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов обратился к болельщикам красно-белых. 37-летний специалист покинул клуб после назначения наставником команды Доменико Тедеско.

«Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали всё, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведённое вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперёд, «Спартак»!" — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Спартака».

Тренер «Спартака» Кузнецов: я всего лишь помощник Кононова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019