«Честная лига» проведёт новогодний турнир по футболу «IT и Связь—2019»

23 ноября 2019 года компания «Честная Лига» проведёт новогодний турнир «IT и Связи—2019» по футболу.
Концепция компании «Честная Лига» такова, что принять участие в турнире и побороться за кубок смогут только официально трудоустроенные сотрудники. В турнире примут участие 12 корпоративных команд крупнейших компаний России в сфере IT и связи.
Данный турнир – это хорошая возможность не только проявить сплочённость, командный дух и упорство коллектива, но и заявить конкурентам о своей неуступчивости и стойкости. С точки зрения массовости турнир направлен на популяризацию спорта, активного отдыха, здорового образа жизни и укрепление партнёрских отношений между лидерами данной отрасли.
Турнир однодневный и будет проходить в два этапа, сначала групповая стадия, затем стадия плей-офф. Всем командам-участницам помимо призовых медалей и кубков предусмотрены памятные призы от партнёров и организаторов турнира. Весь игровой день будут проводиться игры с болельщиками и розыгрыши ценных призов.
Список участников прошедшего турнира: «Чемпионат.соm», «RamblerGroup», «QIWI», «goods.ru», «NBI», «evola», «ancor», «Mail.ru Group» и «МГТС».
Место проведения: футбольный манеж «Олимп» по адресу: Москва, Суздальская ул., д. 25, стр. 1, напротив вл. № 40к2 (ст. м. «Новокосино»).
Дата и время проведения – суббота, 23 ноября 2019 года, в 11:00.
По вопросам участия обращаться по номеру: 8 (926) 578-96-16 Евгений.
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