Зидан и Погба провели встречу в Дубае

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае, сообщает Mirror.

Отмечается, французский специалист посетил конференцию по искусственному интеллекту. Погба в свою очередь прилетел в Дубай, чтобы восстанавливаться после травмы лодыжки.

Издание Mirror опубликовала фото, на котором Зидан беседует с Погба. Это подогрело слухи о возможном переходе французского форварда в «Королевский клуб».

Ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Погба в «Реале».

Погба связан с «красными дьяволами» соглашением до 30 июня 2021 года. При этом клуб также имеет право автоматически продлить договор с французом на один сезон.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провёл 5 матчей, сделав 2 результативные передачи.