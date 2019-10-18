Зидан и Погба провели встречу в Дубае
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае, сообщает Mirror.
Отмечается, французский специалист посетил конференцию по искусственному интеллекту. Погба в свою очередь прилетел в Дубай, чтобы восстанавливаться после травмы лодыжки.
Издание Mirror опубликовала фото, на котором Зидан беседует с Погба. Это подогрело слухи о возможном переходе французского форварда в «Королевский клуб».
Ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Погба в «Реале».
Погба связан с «красными дьяволами» соглашением до 30 июня 2021 года. При этом клуб также имеет право автоматически продлить договор с французом на один сезон.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба провёл 5 матчей, сделав 2 результативные передачи.
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