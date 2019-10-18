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Евсеев: обидно, что мало информации о командах не из Москвы и Санкт-Петербурга

Евсеев: обидно, что мало информации о командах не из Москвы и Санкт-Петербурга
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об уровне интереса российских медиа к региональным командам.

«Раздражает ли меня, что региональным командам уделяют мало внимания? Это приходит со временем. Я всю карьеру провёл в московских командах, и было приятно внимание. Ты этого не замечал.

Лет пять я работаю в разных клубах: в Иваново, Хабаровске, Перми, Уфе. Я начинаю понимать, что мало информации о командах, которые не из Москвы или Санкт-Петербурга. Конечно, мне обидно.

Если есть результат, то информацию какую-то скажут. Но всё равно всегда будут говорить, что не «Уфа», «Рубин» или «Урал» выиграли, а что «Зенит» или «Спартак» проиграли. И будут обсуждать это», — сказал Евсеев в интервью.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.

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