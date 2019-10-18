Мошенники взломали телефон сотрудника «Уфы» и просили деньги от его имени
Злоумышленники взломали телефон представителя медицинского штаба «Уфы» Александра Самородова и рассылали с него сообщения с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает Pro Sport Story.
По данным источника, с номера сотрудника «Уфы» приходили сообщения футболистам клубов Российской Премьер-Лиги с просьбой перечислить 100 тыс. рублей. По словам Самородова, он никому не отправлял подобные сообщения. СМС получили Андрей Лунёв («Зенит»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Вячеслав Кротов и Алексей Никитин (оба — «Уфа»). Впрочем, никто из футболистов не стал жертвой мошенников.
«Уфа», набрав 15 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре башкирский клуб на своём поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 20 октября.
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