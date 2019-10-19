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Почеттино: Кейн способен заменить Льориса на посту капитана «Тоттенхэма»

Почеттино: Кейн способен заменить Льориса на посту капитана «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что форвард «шпор» Гарри Кейн готов заменить травмированного голкипера Уго Льориса на посту капитана команды.

Напомним, Льорис получил травму в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3). Из-за повреждения связок французский голкипер выбыл до конца 2019 года.

«Кейн многому научился у Уго. Он хороший пример для подражания. Кейн стал настоящим лидером „Тоттенхэма“. Он предан не только „Тоттенхэму“, но и сборной. Мы будем скучать по Уго в течение нескольких месяцев, и важно, чтобы Гарри смог выполнять роль капитана во время отсутствия голкипера. Он молод, но он уже зрелый игрок. Он способен заменить Льориса», — приводит слова Почеттино Goal.com.

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