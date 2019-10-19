Почеттино: Кейн способен заменить Льориса на посту капитана «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что форвард «шпор» Гарри Кейн готов заменить травмированного голкипера Уго Льориса на посту капитана команды.



Напомним, Льорис получил травму в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3). Из-за повреждения связок французский голкипер выбыл до конца 2019 года.



«Кейн многому научился у Уго. Он хороший пример для подражания. Кейн стал настоящим лидером „Тоттенхэма“. Он предан не только „Тоттенхэму“, но и сборной. Мы будем скучать по Уго в течение нескольких месяцев, и важно, чтобы Гарри смог выполнять роль капитана во время отсутствия голкипера. Он молод, но он уже зрелый игрок. Он способен заменить Льориса», — приводит слова Почеттино Goal.com.

«Тоттенхэм»: Льорису операция не нужна, но он выбыл до конца года