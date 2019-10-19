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Гол Ингса после «подарка» защитника – в обзоре матча «Вулвз» – «Саутгемптон»

Гол Ингса после «подарка» защитника – в обзоре матча «Вулвз» – «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 1:1 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

После безголевого первого тайма счёт на 53-й минуте открыл нападающий гостей Дэнни Ингс, который вышел один на один после грубой ошибки защитника «Вулверхэмптона» Конора Коди. Однако уже через 8 минут вышедший на замену защитник хозяев Мэтт Доэрти был сбит в штрафной «Саутгемптона» после того, как обыграл трёх соперников. Судья назначил пенальти, а нападающий Рауль Хименес, пробив с точки в левый нижний угол, сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, набрав 11 очков, а «Саутгемптон» – 17-е, набрав 8 очков.

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