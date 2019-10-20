Россиянка Карпова забила гол-шедевр за «Севилью». Видео

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова сделала дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:0).

Россиянка отметилась голами на 76-й и 83-й минутах. Один из голов Карповой оказался шедевральным. После прострела с фланга российская футболистка переправила мяч в ворота пяткой.

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Благодаря победе «Севилья» прервала четырёхматчевую серию поражений в матчах чемпионата Испании. Севильская команда, набрав шесть очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице женской Примеры. Лидером турнира являются «Барселона» и «Депортиво», набравшие по 16 очков.

Следующий матч «Севилья» проведёт на выезде с «Леванте». Матч состоится 27 октября.