«Арсенал» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал французский нападающий «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, который отправил мяч в ворота лондонской команды на 30-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил защитник хозяев Джек О'Коннелл. Таким образом, «Арсенал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая длилась на протяжении 5 матчей.
«Шеффилд Юнайтед» набрал 12 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (15) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший в 9 матчах 25 очков.
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