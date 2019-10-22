Венгер: в «Монако» был трудный период, познал коррупцию на собственной шкуре

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о своём будущем, а также рассказал о самых трудных моментах в карьере.
«Карьера моя не окончена, по крайней мере мне трудно представить, что я больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения, но я бы скорее предпочёл делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба.
Что самое трудное из того, что я пережил в своей профессиональной деятельности? Во-первых, абсолютно все поражения. Когда-то я так мучился из-за проигранного матча, что мне было плохо физически — вплоть до высокой температуры или рвоты. Во-вторых, это мой период в «Монако» — я познал коррупцию, существовавшую на тот момент во французском футболе, на собственной шкуре. Подробнее говорить не хочу, всё это дело прошлое. Также очень болезненным стало для меня расставание с «Арсеналом». Это слишком большой кусок жизни, чтобы вот так взять и переключиться на что-то другое», — цитирует Венгера «Медуза».
- 22 октября 2019
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