«Селтик» обыграл «Лацио» в матче Лиги Европы, «Ренн» вдевятером уступил ЧФР

Шотландский «Селтик» обыграл итальянский «Лацио» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1.

На гол Мануэля Лаццари на 40-й минуте хозяева ответили результативными ударами Райана Кристи на 67-й минуте и Кристофера Жюльена — на 89-й.

В другом матче группы французский «Ренн» проиграл румынскому ЧФР. Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник гостей Чиприан Дяк. Встречу хозяева завершали вдевятером — уже на 5-й минуте красную карточку получил голкипер «Ренна» Эдуард Менди, а на 1-й минуте второго тайма с поля был удалён хавбек французской команды Эдуардо Камавинжа. На 82-й минуте в составе гостей с поля был удалён Матео Сушич.