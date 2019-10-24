Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Селтик» обыграл «Лацио» в матче Лиги Европы, «Ренн» вдевятером уступил ЧФР

«Селтик» обыграл «Лацио» в матче Лиги Европы, «Ренн» вдевятером уступил ЧФР
Футбол / Лига Европы 0

Шотландский «Селтик» обыграл итальянский «Лацио» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1.

На гол Мануэля Лаццари на 40-й минуте хозяева ответили результативными ударами Райана Кристи на 67-й минуте и Кристофера Жюльена — на 89-й.

В другом матче группы французский «Ренн» проиграл румынскому ЧФР. Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник гостей Чиприан Дяк. Встречу хозяева завершали вдевятером — уже на 5-й минуте красную карточку получил голкипер «Ренна» Эдуард Менди, а на 1-й минуте второго тайма с поля был удалён хавбек французской команды Эдуардо Камавинжа. На 82-й минуте в составе гостей с поля был удалён Матео Сушич.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим, Италия
0:1 Лаццари – 40'   1:1 Кристи – 67'   2:1 Жюльен – 89'
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
0 : 1
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
0:1 Дяк – 9'
Удаления: Менди – 5', Камавинжа – 46' / Сушич – 82'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019