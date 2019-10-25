«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче Лиги Европы

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Инстаграме» командную фотографию из раздевалки после победы в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (2:0).

«Winner’s. P. S. И пусть полотенце не в цвет», — говорится в сообщении «быков».

Фото можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Инстаграме».

Авторами голов в матче с «Трабзонспором» стали нападающий Маркус Берг и полузащитник Тонни де Вильена. Форвард Ари записал в актив одну результативную передачу.

«Краснодар», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. В 4-м туре «быки» вновь сыграют с «Трабзонспором». Встреча состоится в Краснодаре 7 ноября, начало — в 20:55 мск.