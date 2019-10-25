Бэйл не позволил «Реалу» оглашать информацию о его травме

Мадридский «Реал» не опубликовал информацию о травме нападающего Гарета Бэйла из-за самого игрока.



Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, 30-летний футболист не позволил «Королевскому клубу» публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.



По информации источника, Бэйл восстанавливается от мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией. Скорее всего, форвард вернётся в строй к домашней встрече «Реала» с «Бетисом», которая состоится 2 ноября.



В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в шести матчах испанской Примеры, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Модрич: надеюсь, Бэйл останется в «Реале» и в нынешнем сезоне, и в следующем