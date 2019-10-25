Бэйл не позволил «Реалу» оглашать информацию о его травме
Мадридский «Реал» не опубликовал информацию о травме нападающего Гарета Бэйла из-за самого игрока.
Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, 30-летний футболист не позволил «Королевскому клубу» публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.
По информации источника, Бэйл восстанавливается от мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией. Скорее всего, форвард вернётся в строй к домашней встрече «Реала» с «Бетисом», которая состоится 2 ноября.
В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в шести матчах испанской Примеры, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
Модрич: надеюсь, Бэйл останется в «Реале» и в нынешнем сезоне, и в следующем
- 25 октября 2019
-
17:23
-
17:05
-
17:05
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:51
-
14:48
-
14:39
-
14:25
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
Партнерский контент