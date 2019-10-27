«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Примере
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Бетис» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос. В качестве его ассистентов выступили Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.
Единственный гол был забит на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Вадильо, которому ассистировал Карлос Фернандес.
«Гранада», набрав 20 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (9) — на 18-м месте в таблице.
В следующем туре «Гранада» на выезде сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 31 октября. «Бетису» предстоит домашняя игра с «Сельтой» (30 октября). С расписанием матчей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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