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«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Примере

«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Бетис» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос. В качестве его ассистентов выступили Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

Единственный гол был забит на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Вадильо, которому ассистировал Карлос Фернандес.

«Гранада», набрав 20 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (9) — на 18-м месте в таблице.

В следующем туре «Гранада» на выезде сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 31 октября. «Бетису» предстоит домашняя игра с «Сельтой» (30 октября). С расписанием матчей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 10-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Вадильо – 61'
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