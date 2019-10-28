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«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 3:1.

Первыми в матче удалось забить гостям. На 14-1 минуте с передачи Кевина Гамейро отличился Родриго. Ещё через 15 минут лидер атак «летучих мышей» снова оказался в центре внимания. Однако на этот раз он подвёл свою команду, получив красную карточку за грубую игру. Хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом, трижды забив в ворота Хауме Доменека. Голы в составе «Осасуны» на счету Ойера Санхурхо, Рубена Гарсии и Первиса Эступинана.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле 65 минут. В его пассиве предупреждение.

Испания - Примера. 10-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
3 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Родриго – 14'   1:1 Санхурхо – 34'   2:1 Гарсия – 48'   3:1 Эступинан – 80'
Удаления: нет / Родриго – 29'
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