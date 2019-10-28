«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 3:1.
Первыми в матче удалось забить гостям. На 14-1 минуте с передачи Кевина Гамейро отличился Родриго. Ещё через 15 минут лидер атак «летучих мышей» снова оказался в центре внимания. Однако на этот раз он подвёл свою команду, получив красную карточку за грубую игру. Хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом, трижды забив в ворота Хауме Доменека. Голы в составе «Осасуны» на счету Ойера Санхурхо, Рубена Гарсии и Первиса Эступинана.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле 65 минут. В его пассиве предупреждение.
- 28 октября 2019
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:32
-
00:19
-
00:06
-
00:04
- 27 октября 2019
-
23:53
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:06
-
22:58
-
22:51
-
22:33
-
22:27
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:49
Партнерский контент