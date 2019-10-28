«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 3:1.

Первыми в матче удалось забить гостям. На 14-1 минуте с передачи Кевина Гамейро отличился Родриго. Ещё через 15 минут лидер атак «летучих мышей» снова оказался в центре внимания. Однако на этот раз он подвёл свою команду, получив красную карточку за грубую игру. Хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом, трижды забив в ворота Хауме Доменека. Голы в составе «Осасуны» на счету Ойера Санхурхо, Рубена Гарсии и Первиса Эступинана.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле 65 минут. В его пассиве предупреждение.