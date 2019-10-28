Дриусси: «Зенит» быстро вернулся к победам

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу петербургской команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей.
«Мы быстро вернулись к победам», — написал Дриусси на странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее петербургский «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.
«Зенит» набрал 32 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Послезавтра, 30 октября, петербургский клуб проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Томью». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 28 октября 2019
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