Тренер «Крыльев»: «Зенит» — настоящий чемпион и лучшая команда страны
Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0.
«Первый тайм нам нужно забыть сразу. В перерыве мы говорили, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что „Зенит“ выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с „Локомотивом“, — приводит слова Чалова официальный сайт „Крыльев Советов“.
В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 7-е место. В активе команды из Самары 17 очков. В следующем туре «Крылья Советов» дома будут принимать «Рубин» (4 ноября).
- 27 октября 2019
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