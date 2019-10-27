Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Крыльев»: «Зенит» — настоящий чемпион и лучшая команда страны

Тренер «Крыльев»: «Зенит» — настоящий чемпион и лучшая команда страны
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Первый тайм нам нужно забыть сразу. В перерыве мы говорили, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что „Зенит“ выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с „Локомотивом“, — приводит слова Чалова официальный сайт „Крыльев Советов“.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 7-е место. В активе команды из Самары 17 очков. В следующем туре «Крылья Советов» дома будут принимать «Рубин» (4 ноября).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019