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Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию

Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
Футбол / Испания 0

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал обращение, в котором сообщил о своих планах.

«Привет, Испания! Знаете, что? Я возвращаюсь!» — сказал Ибрагимович.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports Football.

Действующее контрактное соглашение Ибрагимовича с клубом MLS истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободным агентом. Также футболистом интересуются «Милан» и «Интер».

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч за «Гэлакси», в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

В Испании Ибрагимович выступал за «Барселону». Цвета каталонского клуба он защищал в течение двух лет, покинув команду после конфликта с Хосепом Гвардиолой.

Ибрагимович может стать одноклубником экс-полузащитника ЦСКА
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