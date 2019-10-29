Тарасов назвал самых сильных футболистов из числа бывших партнёров по командам

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, кого считает самым сильным футболистом из тех, с кем он вместе играл.
«Диарра. Для меня он был очень сильным футболистом, с ним комфортно было играть. Когда его взяли, я очень переживал, потому что понимал, кто приходит на мою позицию. Но при всём при этом он тренировался и показывал такую игру, что пришлось находить место нам двоим. Я получал тогда удовольствие. И он хороший человек.
Ещё Сычёв. По своей работоспособности и отношению к делу он – топ. Также Валера Климов. Я играл с ним в Томске, он большой профессионал и мастер. До сих пор дружу с ним», — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Тарасов является свободным агентом после того, как у него истёк контракт с «Локомотивом».
- 29 октября 2019
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