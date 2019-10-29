Тарасов: жду, кто в меня поверит. Готов поехать в Катар, почему нет?

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как поддерживает форму, и поделился планами на будущее. В конце прошлого сезона контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк, с тех пор он является свободным агентом.

«До зимы я тренируюсь с «Динамо», попросил их, чтобы восстановиться. Отношение у них домашнее, мне это льстит. Люди меня лично не знали, а приняли, как дома. По поводу контракта с ними контактов не было, я бесплатно тренируюсь. Попросил их просто, чтобы взяли заниматься. Сил у меня до фига, здоровье есть, мотивация зашкаливает – я смотрю игры, и меня прёт изнутри, дайте мне выйти на поле! Пусть кто-то меня возьмёт, поверит. Я без футбола просто схожу с ума.

К разговорам вернусь в декабре, жду, кто в меня поверит. Готов поехать в Катар, почему нет? Я не боюсь перемен в жизни», — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».