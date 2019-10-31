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«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/8 финала Кубка России «Химки» обыграли «Оренбург» со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В качестве его ассистентов выступили Николай Ерёмин и Валентин Мурашов.

Счёт был открыт в самом начале встречи. На 1-й минуте автором забитого мяча стал Артём Полярус. В середине первого тайма подмосковный клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Полярус, оформив дубль. В начале второго тайма «Оренбургу» удалось отыграть один гол усилиями Джордже Деспотовича.

В четвертьфинале Кубка России «Химки» сыграют с победителем пары «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград).

Кубок России. 1/8 финала
31 октября 2019, четверг. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Химки
Химки
0:1 Полярус – 1'   0:2 Полярус – 21'   1:2 Деспотович – 50'
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