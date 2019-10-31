«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России «Химки» обыграли «Оренбург» со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. В качестве его ассистентов выступили Николай Ерёмин и Валентин Мурашов.
Счёт был открыт в самом начале встречи. На 1-й минуте автором забитого мяча стал Артём Полярус. В середине первого тайма подмосковный клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Полярус, оформив дубль. В начале второго тайма «Оренбургу» удалось отыграть один гол усилиями Джордже Деспотовича.
В четвертьфинале Кубка России «Химки» сыграют с победителем пары «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград).
- 31 октября 2019
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