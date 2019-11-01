Рахимов: Глушакову нужно забыть о соцсетях и лайках

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что 32-летний полузащитник грозненского клуба Денис Глушаков может и дальше выступать на высоком уровне.

«В «Спартаке» за последний год он столкнулся с большими проблемами. Плюс семейные неурядицы. Такие удары по психике бесследно не проходят. Денису надо переключиться. Сконцентрироваться исключительно на работе, забыть о соцсетях, лайках, прочей нефутбольной мишуре. Если не будет распыляться, уверен, скоро увидим прежнего Глушакова.

Всё от головы. Сто процентов! А с физикой у Дениса проблем нет. Играть способен ещё долго, у него хороший базовый фундамент, чтобы в каждом матче, как обычно, выполнять громадный объём работы», — приводит слова Рахимова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России Денис Глушаков провёл за «Ахмат» 9 матчей и не отличился результативными действиями.