Глушаков: вокруг меня было что-то плохое. После гола показал, что всё ушло

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом» (5:1). Напомним, хавбек оформил дубль в этой встрече.
«Сегодня был не только мой первый мяч за «Ахмат», но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем Кубке – никогда. Но перед игрой на это внимания не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.
Что касается второго гола, то в такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: «Надо бить». Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента не было бы: меня могли накрыть, а голкипер — вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна.
Празднование гола? Я показал, что всё плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всё плохое ушло. Я словно обновился», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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