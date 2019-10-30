Глушаков: вокруг меня было что-то плохое. После гола показал, что всё ушло

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом» (5:1). Напомним, хавбек оформил дубль в этой встрече.



«Сегодня был не только мой первый мяч за «Ахмат», но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем Кубке – никогда. Но перед игрой на это внимания не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.



Что касается второго гола, то в такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: «Надо бить». Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента не было бы: меня могли накрыть, а голкипер — вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна.



Празднование гола? Я показал, что всё плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всё плохое ушло. Я словно обновился», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» в матче 1/8 финала Кубка России