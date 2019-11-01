Тевес: Роналду одержим тренировками, он был в зале раньше всех. Месси не такой

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о различиях между форвардами Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионелем Месси («Барселона»), с которыми он знаком по работе в «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины соответственно.
«Роналду проводит весь день в тренажёрном зале, это одержимость. Я прекрасно помню то время. Если тренировка начиналась в 9 часов, то можно было приехать к 8 часам и увидеть там Криштиану. Тогда ты пробовал приехать к 7:30 – и он уже был там. Однажды я сделал всё, чтобы оказаться в зале раньше него, и приехал на базу в 6:30. Но он был там. Он всё ещё был сонным, но уже находился в зале.
Месси не такой, к нему всё приходит от природы. Но над тем, что не даётся естественным путём, он работает на тренировках. Когда-то он не умел хорошо бить штрафные, а сейчас кладёт их по углам. Этот навык он улучшил на тренировках», — приводятся слова Тевеса на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 1 ноября 2019
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