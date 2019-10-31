Гатти: Месси нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и всё доказать, как Роналду

Бывший вратарь «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти поделился мыслями о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Может показаться, что я выступаю против собственного соотечественника, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. Ему нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и всё доказать, как это ранее сделал Криштиану Роналду. В противном случае он просто будет ещё одним игроком.



Криштиану перешёл в лучший клуб в мире. Месси же играет дома, на своём поле и в своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет одним из. Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Круиффом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда всё в твою пользу», — цитирует Гатти Marca со ссылкой на El Chiringuito.

8 звёзд, которые играли с Криштиану, но сказали, что Месси лучше Список, в который не включены аргентинцы.