Шунин: делаю всё и отдаю все силы, чтобы проявить себя. Жду вызова в сборную

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
«В эпизоде, когда «Ахмат» выбегал один на один, я не смог докричаться до наших защитников, чтобы не все убегали в атаку. Наверное, это было понятно, потому что мы проигрывали, а у высокорослых защитников больше шансов забить гол. В этом моменте нас обрезали, пошла атака на наши ворота, а в концовке два игрока «Ахмата» были вдвоём против одного нашего защитника. Видел, что, скорее всего, тот, что с мячом, будет отдавать пас вдоль ворот, так всё и получилось. Я успел переместиться, понятное дело, все ворота были открыты. В какой-то степени предугадывал этот момент. Доля везения — и мяч попал в меня. Тут без везения не обошлось: я прыгал в угол и, если бы игрок «Ахмата» исполнил удар хорошо, ничего не смог бы сделать, потому что было близкое расстояние и все ворота были открыты. Тем не менее мои правильные действия привели к отбитому мячу.
На матче присутствовал Черчесов? Конечно, я жду вызова в сборную и очень хочу вернуться. Получилось, что я получил травму, но сейчас делаю всё и отдаю все силы, чтобы проявить себя. Дальше уже решать тренерскому штабу сборной.
Что касается углового, конечно, я очень хотел пойти в штрафную, проиграть — 1:0 или 2:0 — это уже было не так важно. Задача была — забить, поэтому тренер и сказал идти вперёд. Получилось, что на этот стандарт мы с Ваней Ордецом побежалом вдвоём и оказались рядом на одной точке. Я видел его и делал всё, чтобы он не забил. Подталкивал его, чтобы мяч пролетел и я бы смог забить. Шутка. Ваня пробил, я был у него спиной, если бы он промазал, то ударил бы я. В раздевалке подшучивал над ним, сказал, я сделал всё, чтобы он не забил.
Хорошо, что всё так получилось. Рад, что Ваня забил. Это игра получилась очень интересной, хотя не всё у нас получалось в матче. Мы смогли вырвать ничью в конце, когда проигрывали. Те болельщики, которые рано ушли со стадиона, не увидели самые интересные моменты. Думаю, они будут жалеть, что пропустили такие события в конце», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 2 ноября 2019
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