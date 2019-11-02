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«Арсенал» на своём поле не сумел обыграть «Вулверхэмптон»

«Арсенал» на своём поле не сумел обыграть «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт с паса полузащитника Жоау Моутинью.

Результаты других встреч 11-го тура чемпионата Англии

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити» — 2:0 (0:0)

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2).

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-лиги можно на «Чемпионате». Календарь матчей английского первенства доступен здесь.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Обамеянг – 21'   1:1 Хименес – 76'
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Троссард – 68'   2:0 Даффи – 84'
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Кларк – 16'   0:2 Фернандес – 22'   0:3 Шелви – 51'   1:3 Бальбуэна – 73'   2:3 Снодграсс – 90'
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