«Арсенал» на своём поле не сумел обыграть «Вулверхэмптон»
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт с паса полузащитника Жоау Моутинью.
Результаты других встреч 11-го тура чемпионата Англии
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити» — 2:0 (0:0)
«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2).
Посмотреть турнирную таблицу Премьер-лиги можно на «Чемпионате». Календарь матчей английского первенства доступен здесь.
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Обамеянг – 21' 1:1 Хименес – 76'
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Троссард – 68' 2:0 Даффи – 84'
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Кларк – 16' 0:2 Фернандес – 22' 0:3 Шелви – 51' 1:3 Бальбуэна – 73' 2:3 Снодграсс – 90'
Футболисты «Арсенала» с трудом понимают Эмери из-за несовершенного английского
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