«Арсенал» на своём поле не сумел обыграть «Вулверхэмптон»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи форварда Александра Ляказетта. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт с паса полузащитника Жоау Моутинью.

Результаты других встреч 11-го тура чемпионата Англии

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити» — 2:0 (0:0)

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3 (0:2).

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