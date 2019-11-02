Филигранный голевой пас Ляказетта — в обзоре матча «Арсенал» — «Вулвз»
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Вулверхэпмтоном» со счётом 1:1 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол во встрече на 21-й минуте забил нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Он точно пробил с близкого расстояния после того, как нападающий Александр Ляказетт переправил ему подачу с правого фланга защитника Давида Луиса. Во втором тайме на 76-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Рауль Хименес. Он головой завершил комбинацию, которую начал вбросом из-за боковой защитник Хонни и продолжил навесом в касание полузащитник Жоау Моутинью.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Арсенал», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Вулверхэмптон» с 13 очками — 11-е.
- 2 ноября 2019
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