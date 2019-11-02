Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» одержал пятую победу подряд в АПЛ, обыграв «Уотфорд»

«Челси» одержал пятую победу подряд в АПЛ, обыграв «Уотфорд»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам на 5-й минуте после передачи полузащитника Жоржиньо. В начале второго тайма преимущество лондонской команды увеличил хавбек Кристиан Пулишич, отличившийся с паса Абрахама. В конце матча форвард «Уотфорда» Жерар Деулофеу сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла пяти встреч. «Уотфорд» пока не одержал ни одной победы в АПЛ в нынешнем сезоне. В предыдущих турах «шершни» потерпели пять поражений и пять раз сыграли вничью.

«Челси», набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Уотфорд» (5) — последнее, 20-е.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Абрахам – 5'   0:2 Пулишич – 55'   1:2 Деулофеу – 80' (пен)
«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно!
Это уже классика.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019