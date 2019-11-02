«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно!

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити», похоже, снова будут бороться до последнего за чемпионский титул. На старте команда Клоппа создала себе шестиочковое преимущество, но мы понимаем, что это не тот перевес, чтобы всерьёз говорить о шансах.
В 11-м туре обоим фаворитам победы дались непросто.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» играл в гостях против «Астон Виллы».
Автором первого гола стал полузащитник хозяев Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте.
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.
Видео доступно на «Чемпионате».
В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.
Видео доступно на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон». Первыми в матче забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус.
«Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте. Результативный удар на счету Серхио Агуэро. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.
У «Сити» это третья победа подряд, и чемпионская гонка обещает быть фантастической!
- 2 ноября 2019
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