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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выиграли в 11-м туре АПЛ 2:1

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2
«Чемпионат»
«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно!
Это уже классика.
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити», похоже, снова будут бороться до последнего за чемпионский титул. На старте команда Клоппа создала себе шестиочковое преимущество, но мы понимаем, что это не тот перевес, чтобы всерьёз говорить о шансах.

АПЛ. Турнирная таблица

В 11-м туре обоим фаворитам победы дались непросто.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» играл в гостях против «Астон Виллы».

Автором первого гола стал полузащитник хозяев Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Хассан – 21'   1:1 Робертсон – 87'   1:2 Мане – 90+4'

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон». Первыми в матче забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус.

«Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте. Результативный удар на счету Серхио Агуэро. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.

У «Сити» это третья победа подряд, и чемпионская гонка обещает быть фантастической!

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уорд-Праус – 13'   1:1 Агуэро – 70'   2:1 Уолкер – 86'
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