«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно!

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити», похоже, снова будут бороться до последнего за чемпионский титул. На старте команда Клоппа создала себе шестиочковое преимущество, но мы понимаем, что это не тот перевес, чтобы всерьёз говорить о шансах.

АПЛ. Турнирная таблица

В 11-м туре обоим фаворитам победы дались непросто.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» играл в гостях против «Астон Виллы».



Автором первого гола стал полузащитник хозяев Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон». Первыми в матче забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус.

«Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте. Результативный удар на счету Серхио Агуэро. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.

У «Сити» это третья победа подряд, и чемпионская гонка обещает быть фантастической!