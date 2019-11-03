«Краснодар» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 3 ноября, на стадионе академии ФК «Краснодар» состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.