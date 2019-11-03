Васильев: Мбаппе рассказывал о своём желании играть за «Реал»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о желании форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе выступать за мадридский «Реал».

«Мбаппе рассказывал мне о своём желании перейти в „Реал“. Но когда он уходил из „Монако“, он лишь сезон провёл во взрослом футболе и хотел вернуться в родной город — Париж. Он сказал, что „Реал“ может пока подождать», — приводит слова Васильева Football Espana со ссылкой на Telefoot.

Мбаппе перешёл из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года. Трансфер нападающего обошёлся парижскому клубу в € 180 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 10 матчах. На его счету 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.