Васильев: Мбаппе рассказывал о своём желании играть за «Реал»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о желании форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе выступать за мадридский «Реал».
«Мбаппе рассказывал мне о своём желании перейти в „Реал“. Но когда он уходил из „Монако“, он лишь сезон провёл во взрослом футболе и хотел вернуться в родной город — Париж. Он сказал, что „Реал“ может пока подождать», — приводит слова Васильева Football Espana со ссылкой на Telefoot.
Мбаппе перешёл из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года. Трансфер нападающего обошёлся парижскому клубу в € 180 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 10 матчах. На его счету 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
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