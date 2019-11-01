Навас: Мбаппе делает экстраординарные вещи для своего возраста
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе.
«Килиан — очень молодой игрок, который делает экстраординарные вещи для своего возраста. В дополнение к тому, что мы уже знаем и что можем видеть, его талант помогает команде», — приводит слова Наваса Goal.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 9 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт 20-летнего форварда с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Сегодня, 1 ноября, «ПСЖ» проведёт матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». Встреча состоится в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар», начало — в 22:45 мск.
Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».
«Манчестер Сити» заинтересовался форвардом «Стяуа». Его сравнивают с Мбаппе
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