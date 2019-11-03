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«Хетафе» обыграл «Сельту» в выездном матче Примеры

«Хетафе» обыграл «Сельту» в выездном матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Сельта» уступила «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, ассистировали ему Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Роберт Кенеди, который арендован у «Челси».

Напомним, что «Хетафе» является соперником «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

«Хетафе», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» (9) — на 18-м месте.

Также завершился ещё один матч 12-го тура Примеры. «Леганес» на своём поле проиграл «Эйбару» со счётом 1:2. Победу баскам принесли голы Шарлеса и Энрике Гарсии. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.

Испания - Примера. 12-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 2
Эйбар
Эйбар
1:0 Эн-Несири – 6'   1:1 Шарлес – 17'   1:2 Гарсия – 84'
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