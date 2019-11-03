«Хетафе» обыграл «Сельту» в выездном матче Примеры

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Сельта» уступила «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, ассистировали ему Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Роберт Кенеди, который арендован у «Челси».

Напомним, что «Хетафе» является соперником «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

«Хетафе», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» (9) — на 18-м месте.

Также завершился ещё один матч 12-го тура Примеры. «Леганес» на своём поле проиграл «Эйбару» со счётом 1:2. Победу баскам принесли голы Шарлеса и Энрике Гарсии. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.