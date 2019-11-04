«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар. Его ассистентами были Фредерик Акетт и Бенжамен Паже.

Единственный гол был забит на 59-й минуте. Автором забитого мяча стал габонский полузащитник хозяев Дени Буанга. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч.

«Сент-Этьен», набрав 18 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Монако» (15) — на 15-м месте.

В следующем туре «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Нантом». Матч состоится 10 ноября. «Монако» предстоит домашняя встреча с «Дижоном» (9 ноября).