Сон после травмы Гомеша выключил телефон и проигнорировал корейских журналистов

Стали известны подробности состояния нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина после выездного матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).



На 79-й минуте, когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», кореец совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике.



Как сообщает The Sun со ссылкой на The Athletic, после возвращения в раздевалку Сон не хотел ни с кем общаться и был замкнут в себе. Через микст-зону игрок проходил, закрыв лицо руками, и даже не стал общаться с журналистами из Южной Кореи. Оказавшись в Лондоне, он сразу же отправился домой, где живёт со своими родителями.

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