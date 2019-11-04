«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»

«Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает The Guardian.



Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Сначала арбитр Мартин Аткинсон показал корейцу жёлтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил его с поля.



Если Футбольная ассоциация Англии (FA) оставит в силе красную карточку Сону, нападающий «шпор» пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмутом».

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