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«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает The Guardian.

Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Сначала арбитр Мартин Аткинсон показал корейцу жёлтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил его с поля.

Если Футбольная ассоциация Англии (FA) оставит в силе красную карточку Сону, нападающий «шпор» пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмутом».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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