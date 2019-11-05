Самые важные события АПЛ за неделю. «Чемпионат. Подкаст» № 11

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Объясняем, как «Ливерпуль» и «Сити» отзеркалили друг друга, кто именно спасёт «МЮ», откуда проблемы у «Тоттенхэма» и кураж у «Челси», а ещё ведущие сцепились в студии из-за Джаки.
Слушайте на удобных платформах:
в iTunes
в приложениях для мобильных Android-устройств
в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castbox
в плеере Podster
в плеере в YouTube
В этом выпуске:
01:28 – Худший показатель «МЮ» за 33 года. Привет Ван-Биссаке!
06:45 – Чего (кого) «МЮ» не хватает для борьбы за титул?
12:00 – Гриша бесится из-за украденного у «Ливерпуля» пенальти
16:03 – Тактический эксперимент от Клоппа
22:27 – Гвардиолу подслушали в перерыве – он говорил про навесы
28:02 – Лэмпард нереально крутой
34:07 – Ведущие ругаются в студии из-за Джаки
40:10 – Эмери аут?
45:44 – Самый жуткий эпизод этого сезона
49:35 – Эриксен возвращается!!! Аа нет, показалось
51:36 – Кто там просил разобрать «Шеффилд»? Получайте!
- 5 ноября 2019
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:41
-
15:23
-
15:13
-
15:06
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:54
-
13:42
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:03
-
12:45
-
12:44
-
12:31