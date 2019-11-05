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Самые важные события АПЛ за неделю. «Чемпионат. Подкаст» № 11

Самые важные события АПЛ за неделю. «Чемпионат. Подкаст» № 11
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Объясняем, как «Ливерпуль» и «Сити» отзеркалили друг друга, кто именно спасёт «МЮ», откуда проблемы у «Тоттенхэма» и кураж у «Челси», а ещё ведущие сцепились в студии из-за Джаки.

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В этом выпуске:
01:28 – Худший показатель «МЮ» за 33 года. Привет Ван-Биссаке!
06:45 – Чего (кого) «МЮ» не хватает для борьбы за титул?
12:00 – Гриша бесится из-за украденного у «Ливерпуля» пенальти
16:03 – Тактический эксперимент от Клоппа
22:27 – Гвардиолу подслушали в перерыве – он говорил про навесы
28:02 – Лэмпард нереально крутой
34:07 – Ведущие ругаются в студии из-за Джаки
40:10 – Эмери аут?
45:44 – Самый жуткий эпизод этого сезона
49:35 – Эриксен возвращается!!! Аа нет, показалось
51:36 – Кто там просил разобрать «Шеффилд»? Получайте!

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