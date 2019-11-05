«Верона» до 2030 года запретила посещение матчей фанату, оскорбившему Балотелли

«Верона» определилась с наказанием для главы фанатского движения клуба Луки Кастеллини, который оскорбил нападающего «Брешии» Марио Балотелли по расистскому признаку.

Кастеллини запрещено посещение домашних матчей веронского клуба до 30 июня 2030 года. В клубе заявили, что действия Кастеллини противоречат этическим принципам и ценностям «Вероны».

Напомним, что инцидент произошёл в матче 11-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Брешия". В одном из эпизодов болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес Балотелли. В ответ футболист запустил в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде.

После матча Кастеллини назвал Балотелли «негром» и заявил, что футболист никогда не сможет стать настоящим итальянцем.