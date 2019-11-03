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Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений

Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» после расистских оскорблений
Футбол / Италия 0

В матче 11-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Брешией» случился скандал на почве расовых оскорблений.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в одном из эпизодов встречи с мячом оказался форвард гостей Марио Балотелли. В этот момент болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде. Из-за этого инцидента встречу пришлось прервать на несколько минут.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

Матч между «Вероной» и «Брешией» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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