Форвард «Реала» Родриго — автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Родриго установил рекорд Лиги чемпионов в матче 4-го тура с «Галатасараем» (6:0), сообщает OptaJoe.

Форвард испанской команды стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов. На это ему понадобилось 6 минут и 4 секунды. Также в возрасте 18 лет и 301 дня Родриго стал самым молодым бразильцем в истории Лиги чемпионов, забившим гол. Всего на счету нападающего три гола и одна голевая передача в матче с турецкой командой.

Победа «Реала» позволила команде Зинедина Зидана закрепиться на второй строчке турнирной таблицы группы А. Набрав 7 очков, испанский клуб на пять баллов отстаёт от лидирующего «Пари Сен-Жермен». Главным преследователем испанской команды является бельгийский «Брюгге» с 2 очками в активе.